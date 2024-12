MARTINO MELCHIONDA CANDIDATO ALLE REGIONALI 2025 CON FORZA ITALIA: LA NUOVA STAGIONE POLITICA DELL’EX SINDACO DI EBOLI

Ci sarà anche Martino Melchionda, già Sindaco di Eboli, all’interno della lista di Forza Italia per le prossime elezioni Regionali 2025 in Campania. Per Melchionda una nuova stagione politica che lo vedrà, in prima persona, con il sostegno anche di altri amministratori locali di Forza Italia, affrontare l’appuntamento elettorale del prossimo autunno.

A sostenere la candidatura di Martino Melchionda ci sarà, anche, il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti che, in maniera molto chiara, ha lasciato intendere che il suo sostegno elettorale andrà proprio a favore dell’ex primo cittadino del Comune di Eboli.

Il nome di Melchionda, negli ultimi tempi, era stato affiancato anche alle elezioni comunali di Eboli che si terranno nel 2027 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale.