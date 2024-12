NEL PD CAMPANIA PRIMI SEGNALI DI CAMBIAMENTO, MARIO CASILLO: “ANDARE OLTRE DE LUCA”

Come riportato dal quotidiano REPUBBLICA, nel corso dello scambio di auguri di fine anno nel Circolo Pd del Vomero a Napoli, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale Mario Casillo ha fatto alcune dichiarazioni, destinate a fare discutere negli ambienti del centro sinistra dell’intera Campania.

“La sfida”, ha detto Casillo, “è mettere insieme il lavoro fatto anche da De Luca con la voglia del partito di mettere un po’ di novita’, come ha fatto Bonaccini che ha candidato un ragazzo di 39 anni con un risultato superiore al suo. Non butto 15 anni della mia vita per far si che il partito abbia un suo candidato, De Luca si candidi autonomamente e facciamo vincere il Centro Destra. Il candidato deve essere del Pd, basta imposizione dall’alto, giusto che questo territorio esprima un nome che possa governare come De Luca e meglio di De Luca”