LEGA CAMPANIA. ATTILIO PIERRO CONFERMATO COMMISSARIO PROVINCIALE PER SALERNO

Non ci sarà, almeno per il momento, nessun congresso provinciale della Lega: Attilio Pierro, parlamentare della Lega, è stato confermato nel ruolo di Commissario Provinciale del partito di Matteo Salvini per la Provincia di Salerno. La decisione, ufficializzata nella giornata di ieri dal Coordinatore Regionale Gianpiero Zinzi, chiude, almeno fino alle prossime regionali, la strada della celebrazione dell’assemblea elettiva per i nuovi dirigenti provinciali. Attilio Pierro, dunque, avrà il compito, in qualità di Commissario Provinciale della Lega, di allestire la lista che affronterà la prossima tornata elettorale per le Regionali in Campania.

Share on: WhatsApp