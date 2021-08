IL GREEN PASS SOLO IN ITALIA E FRANCIA: NO DELLA GERMANIA, SPAGNA BOCCIA IL PROVVEDIMENTO

Alla faccia dell’Europa unita, anche sul Green Pass i paesi del vecchio continente trovano il modo per andare in ordine sparso, anzi, lasciando soli Italia e Francia, le uniche nazioni nelle quali il provvedimento è stato adottato, seppure con diverse modalità di applicazione. Germania e Spagna, per restare ai paesi di maggiore influenza, non hanno neppure preso in considerazione l’ipotesi di un permesso sanitario per poter accedere a determinate strutture, pubbliche o private. Un ennesimo segnale di come l’Europa stia affrontando, con metodi completamente diversi, l’emergenza Covid 19.

