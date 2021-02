IL M5S BLOCCA LA PARTITA DEI SOTTOSEGRETARI: TUTTI GLI ALTRI PARTITI SONO PRONTI

Manca solo l’elenco completo del Movimento 5 Stelle sulla scrivania del Presidente del Consiglio Mario Draghi: i pentastellati hanno bloccato la partita per la nomina dei sottosegretari, rinviando il completamento della squadra di Governo. Di Maio & Co. sono impantanati perchè le fuoriuscite dai gruppi al Senato ed alla Camera hanno provocato una riduzione del numero dei posti a disposizione, ma anche perchè sono tante le ambizioni e le richieste e non sufficienti le poltrone di Governo da distribuire.All’orizzonte, poi, la questione “Giuseppe Conte”: per l’ex Presidente del Consiglio, il leader del M5S Beppe Grillo avrebbe immaginato un futuro da guida politica del Movimento ma non tutti, come è facile immaginare, accettano di buon grado l’indicazione del comico ligure. Insomma, la situazione all’interno del M5S è tutt’altro che semplice e l’orizzonte delle imminenti elezioni amministrative lascia presagire altri scossoni nel partito.

Share on: WhatsApp