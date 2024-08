IL MINISTRO BERNINI TORNA IN PROVINCIA DI SALERNO: IL 6 AGOSTO A PAESTUM INCONTRO CON I GIOVANI UNIVERSITARI

Annamaria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica, torna in Provincia di Salerno: il prossimo 6 agosto, a Paestum, l’esponente di Forza Italia prenderà parte ad una iniziativa organizzata dalle associazioni degli studenti universitari. Una visita che, al momento, non prevede alcun incontro con il mondo accademico salernitano, salvo che non ci sia, proprio nelle prossime ore, un cambiamento del programma della giornata che il Ministro Bernini trascorrerà in Provincia di Salerno. Ad accompagnare il Ministro nel suo incontro anche il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello.

