NOCERA SUPERIORE. ROSARIO DANISI: “D’ACUNZI COME PRIMO ATTO AUMENTA LA TARI, INIZIAMO BENE”

E’ polemica a Nocera Superiore per la decisione del Sindaco D’Acunzi e della sua maggioranza di procedere, come primo atto amministrativo concreto, all’aumento della Tari a carico dei cittadini. “Iniziamo bene”, sottolinea il candidato Sindaco Rosario Danisi, “la città si aspettava qualcosa di diverso da parte dell’attuale Sindaco che avrebbe potuto anche attendere fine anno, con il conto preciso delle premialità economiche legate alla raccolta differenziata, prima di procedere con un aumento della Tari che, per ogni famiglia di Nocera Superiore, si aggira intorno al 6%. Se il buongiorno si vede dal mattino, credo che l’amministrazione D’Acunzi ha già concluso il suo rapporto d’amore con la città”.

