TERZO MANDATO. TORNA L’IPOTESI DELLA LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE IN CAMPANIA

L’aria di ferie non distoglie l’attenzione dei Consiglieri Regionali della Campania, soprattutto quelli di maggioranza, dall’obiettivo principale della prossima stagione politica, che si aprirà a settembre: il terzo mandato per il Presidente De Luca e la procedura da seguire per poter raggiungere il traguardo.

Rispunta, proprio nelle ultime ore, l’ipotesi di una modifica drastica della legge elettorale della Regione Campania, con il ripristino del sistema anteriore alla elezione diretta del Presidente: una legge elettorale interamente proporzionale, senza collegamenti ed alleanze tra le liste, con l’obbligo di eleggere il Presidente della Giunta nel corso del primo consiglio tra gli eletti alla carica di consigliere regionale.

Secondo molte voci, questa strada sarebbe l’unica percorribile senza incorrere in ricorsi preventivi ma solo successivi, sempre che il “consigliere” De Luca riesca a farsi eleggere Presidente dal Consiglio Regionale.