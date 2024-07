PAGANI-SANT’EGIDIO: PARTE L’ITER, IN CONSIGLIO REGIONALE, PER LA LEGGE SUL REFERENDUM

Inizia, proprio in questi giorni, all’interno del Consiglio Regionale della Campania l’iter per la Legge Regionale che consentirà la proclamazione di un referendum per l’assegnazione della zona contestata tra i Comuni di Pagani e di Sant’Egidio Monte Albino. Attraverso una proposta bypartisan, sostenuta dalla maggioranza ma anche dall’opposizione, nelle prossime settimane il testo della Legge arriverà in Commissione Statuto, presieduta da Giuseppe Sommese, prima di essere discussa ed approvata in Aula, già a settembre, alla ripresa delle attività. Con la legge Regionale verranno stabiliti i confini precisi degli aventi diritto al voto che, secondo quanto filtra da Napoli, saranno solo ed esclusivamente i residenti nella zona che è finita al centro della disputa giudiziaria tra Comune di Pagani e Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.

Share on: WhatsApp