IL MINISTRO CALDEROLI E LA MAPPATURA DELLE SPESE DELLE REGIONI: “LA FINIRO’, SE LE LOBBY NON MI UCCIDERANNO”

La mappatura delle spese regionali è quasi pronta, “e la finirò”, assicura il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli in un’intervista a “La Stampa”, aggiungendo: “Se non mi uccidono prima…”. Si tratta di una “radiografia” che – Calderoli ne è sicuro – accerterà la malagestione frutto del centralismo e smonterà una volta per tutte “la balla che al Sud arrivino meno soldi rispetto al Nord”.

Il ministro non ha ricevuto delle minacce dirette: “Qualcuno mi ha fatto capire di non apprezzare il lavoro di approfondimento che sto facendo”, spiega. “Qualche lobby mi sta facendo capire che non è tanto gradito quello che sto facendo”, prosegue il ministro “chiedendomi se sono sicuro che mi convenga andare avanti, facendomi capire che forse è meglio se mi fermo”.