SOLOFRA, COMUNALI 2023. UN MESE AL VOTO DI SETTEMBRE, CAMPAGNA ELETTORALE NEL VIVO

Entra nel vivo, quando manca esattamente un mese, la campagna elettorale per le Comunali 2023 suppletive nel Comune di Solofra, dove si tornerà a votare in due delle undici sezioni elettorali, dopo il ricorso accolto dal Consiglio di Stato. Una campagna elettorale breve ed intensa per i tre candidati alla carica di Sindaco: Nicola Moretti, Antonello D’Urso e Marilu’ Guacci che, proprio in questi giorni, stanno organizzando i dettagli di un mese di incontri, riunioni e, probabilmente, anche di comizi in piazza. Intanto, almeno per il momento, non sembra che i partiti abbiano intenzione di mettere tende a Solofra, nonostante sia stato fatto nel corso della campagna elettorale dello scorso anno.

