IL MINISTRO DELL’AMBIENTE FRATIN OSPITE A SALERNO DELL’ANCE GIOVANI

La nuova generazione dei costruttori italiani si è data appuntamento a Salerno (Salone dei Marmi, Palazzo di Città) mercoledì 16 aprile, per discutere del futuro dell’edilizia, un futuro che non può più essere rimandato. Organizzato dal Gruppo ANCE Giovani guidato da Stefano Di Sessa, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, on. Gilberto Pichetto Fratin, il convegno vedrà la partecipazione di illustri esponenti del mondo delle professioni, del mondo accademico e della pubblica amministrazione e del comparto delle costruzioni. Obiettivo: disegnare la road map del futuro dell’edilizia. La Transizione Ecologica e Digitale nel settore delle costruzioni resta un processo fondamentale per garantire un futuro sostenibile e competitivo, un futuro di cui si stanno già sperimentando gli effetti con sempre maggiore frequenza. Queste dinamiche impongono un radicale percorso di transizione energetica ed ecologica per un efficace processo di cambiamento industriale in chiave sostenibile. L’edilizia è tra i settori maggiormente responsabili delle emissioni di anidride carbonica e il suo contributo per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni clima-alteranti è considerato prioritario. Un’impresa edile che affronta la transizione con consapevolezza e impegno può non solo ridurre l’impatto ambientale ma anche migliorare la propria competitività, rispondendo alle nuove esigenze di mercato e alle normative sempre più rigide. Ma la sostenibilità in edilizia non si esaurisce nell’efficienza energetica. Un peso importante è rappresentato anche dai rifiuti da costruzione e demolizione e, in particolare, dalla loro produzione e gestione, circa il 4,8% delle emissioni totali di gas serra in Italia proviene da questo settore. L’ottimizzazione della gestione dei rifiuti passa attraverso alcuni principi fondamentali, quali: la riduzione al minimo del conferimento degli stessi in discarica, lo sviluppo di pratiche per il riutilizzo e il reimpiego dei rifiuti (materiali derivanti da processi di trattamento, che hanno cessato di essere rifiuti, cd. end of waste) e la valorizzazione delle materie prime seconde. L’ANCE AIES Salerno sta lavorando affinché i temi della SOSTENIBILITÀ EDILIZIA e dell’INNOVAZIONE siano posti al centro delle politiche aziendali delle imprese di costruzione, che come già evidenziato, avranno un ruolo di fondamentale importanza nella “rivoluzione verde”. Realizzare un’edilizia sostenibile ad altissima efficienza energetica richiede nuovi approcci e una diversa gestione dei processi ma è sfida non più rinviabile.

