IL MINISTRO DI MAIO AD EBOLI CON COSIMO ADELIZZI IN VISTA DELLE COMUNALI 2021

“Domenica 25 luglio, alle ore 18.30, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio sarà ad Eboli per prendere un aperitivo in compagnia dei cittadini.” Ad annunciarlo è Cosimo Adelizzi, vicepresidente del Gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle alla Camera dei deputati.

“L’evento si svolgerà presso il bistrot Patù e sarà ad ingresso libero, ovviamente nel pieno rispetto di tutte le normative anti Covid in vigore, e vedrà la partecipazione di diversi rappresentanti provinciali e regionali del Movimento Cinque Stelle” – spiega il parlamentare -. “A meno di un anno di distanza Luigi Di Maio torna ad Eboli. Ad agosto del 2020 infatti partecipò, presso uno stabilimento del litorale ebolitano, a un evento durante il quale si trattenne per l’intera serata, per parlare insieme ai cittadini ebolitani del referendum sul taglio dei parlamentari che poi a settembre vide una netta vittoria dei sì nelle urne. Il ministro torna quindi ancora una volta in città per un incontro finalizzato all’ascolto e al confronto coi cittadini. È questo, tra le altre cose, il segno evidente di quanto sia alta l’attenzione del governo e del Movimento Cinque Stelle su Eboli e sull’intera Piana del Sele” – conclude Adelizzi -.