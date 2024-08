IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA DOPO LE NOTIZIE SULLA SEPARAZIONE CON ARIANNA MELONI: “NESSUN PROBLEMA POLITICO”

A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione della notizia della separazione da Arianna Meloni, sorella del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro Francesco Lollobrigida affida ai social una precisazione sulle tante voci che si rincorrono, anche sulla stabilità politica del governo stesso.

“Da personaggio pubblico” scrive Lollobrigida ” devo solo una risposta: non vi è alcun problema politico nè con Giorgia nè con Arianna e chi spera in questo non avrà grandi soddisfazioni. Semmai dovrà prendere atto che non erano i rapporti di parentela la ragione del mio ruolo…buona domenica a tutti anche a chi ci vuole male!”