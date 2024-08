Il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli affida ai social una denuncia per il fenomeno degli incendi che, nelle ultime settimane, ha duramente colpito il territorio del centro metelliano.

“Incendi dolosi.” scrive Servalli ” Non esiste l’incendio casuale se non, forse, in rarissime circostanze. Sono delinquenti che si muovono con obiettivi e finalità criminali con enormi costi ai danni dello Stato e dell’ambiente. Per essere chiari fino in fondo.”