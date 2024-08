IL RICORDO DEL PRESIDENTE DE LUCA PER LA SCOMPARSA DI OTTAVIANO DEL TURCO

“La scomparsa di Ottaviano Del Turco ci addolora molto. È stato un punto di riferimento per il mondo del lavoro e per la politica riformista in anni complicati, ma importanti, della vita del nostro Paese, con rilevanti incarichi di responsabilità nel sindacato, ai vertici della Cgil con Luciano Lama, in politica, segretario del Psi, e nelle istituzioni, Parlamentare, Ministro e Presidente della Regione Abruzzo. Era una personalità ecclettica, capace di esprimersi anche attraverso la pittura. Negli ultimi anni, difficili, di sofferenza, della sua vita, avrebbe meritato maggiore attenzione e rispetto. Le nostre condoglianze alla famiglia per la grave perdita.”

Lo scrive, sulla sua pagina Fb, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.