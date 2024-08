UNA LISTA VANNACCI PER LE REGIONALI 2025 ? L’IPOTESI DELLA LEGA PER UNA CIVICA CON IL NOME DEL GENERALE

Dopo il successo di consensi ottenuto alle ultime elezioni Europee, la Lega potrebbe utilizzare il nome del generale Vannacci anche per l prossime elezioni Regionali. E se, al momento, pare difficile che lo stesso Eurodeputato possa candidarsi, direttamente, in una delle Regioni coinvolte dalla tornata elettorale, è molto piu’ probabile che venga allestita, in ciascuna delle Regioni chiamate al voto, una lista con il nome di Vannacci.

Anche in Campania ? Perchè no, lo stesso Vannacci con il simbolo della Lega ha ottenuto un ottimo riscontro elettorale nelle europee dello scorso giugno, compresa la Campania dove il partito di Matteo Salvini ha recuperato qualche punto percentuale proprio grazie alla presenza in lista del generale.