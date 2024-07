IL MINISTRO PIANTEDOSI: “LE NOSTRE CITTA’ NON FANNO SEGNALARE PROBLEMI DIVERSI DAGLI ALTRI PAESI”

“Da un punto di vista statistico, le nostre città non fanno segnalare situazioni più allarmanti rispetto a contesti analoghi in altri Paesi, ma questo lo dico con cautela”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo al “Forum in Masseria”, a Manduria, in Puglia. “Non sottovalutiamo ed abbiamo cura anche degli aspetti di percezione” della paura, ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo.

“Siamo ormai in una fase crescente e progressiva di utilizzo del Taser, non senza qualche elemento positivo di impiego. La principale efficacia del Taser è stata quella della deterrenza”, ha proseguito il titolare del Viminale.