SAN VALENTINO TORIO INVASA DAGLI AMANTI DEL CINEMA PER OUTDOOR FILM FESTIVAL

La seconda edizione di Outdoor Film Festival, evento voluto e patrocinato dal Comune di San Valentino Torio, con l’importante contributo della Fondazione Banco di Napoli, è già un successo per gli organizzatori: nei primi due giorni dell’evento, le strade del centro dell’Agro, sono state, letteralmente, invase, dagli appassionati di Cinema. La manifestazione guarda, già, al futuro ed alla possibilità di diventare un punto di riferimento culturale molto importante per l’intera Provincia di Salerno, con la soddisfazione del Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese che, da sempre, ha creduto nella riuscita del Festival e nella sua capacità di creare importanti flussi di visitatori tra le strade del Comune. Adesso Outdoor Film Festival, con i fatti, con i numeri, con le presenze illustri, lancia un segnale importante per le prossime edizioni e per creare, nel Comune di San Valentino Torio, un indotto legato al mondo del Cinema.

Orgoglio per la nostra citta’ sempre piu’ conosciuta grazie all’ Amministrazione Comunale, agli sponsor che collaborano e soprattutto ai giovani dell’ Associazione Soffermiamoci, con in testa il Presidente e direttore artistico Giuliano Squitieri.

Ieri sera un successo strepitoso, un paese in festa, giovani e meno giovani in giro per il paese gia’ dalle 15.00 del pomeriggio, presenza di giovani attori come Francesco Zenga, di registi come Ivan Silvestrini e star internazionali come KATHERINE KELLY LANG che ha letteralmente spopolato con la sua bellezza, bravura e disponibilita’ nei confronti di fans e cittadini.

Stasera si prosegue con Alessandro Terzigni ed il cast della serie TV “Il Paradiso delle Signore” e poi un grandissimo concerto di ERMINIO SINNI.