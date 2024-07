PROVINCIALI E REGIONALI: IL 2025 POTREBBE ESSERE L’ANNO DEI GRANDI APPUNTAMENTI ELETTORALI

Le Elezioni Regionali sicure, le Elezioni Provinciali molto probabili. Almeno in Campania: il 2025, cosi’, potrebbe trasformarsi in un anno molto importante per la politica regionale, con due appuntamenti elettorali che coinvolgeranno l’intera Regione. Se, da Roma, nelle prossime settimane, dovesse arrivare l’ok al testo per la modifica della Legge Delrio – e con il ritorno al voto popolare per l’elezione dei Presidenti e dei Consigli Provinciali – si potrebbe andare al voto, in Campania come nel resto d’Italia, a Maggio del prossimo anno. Elezioni Provinciali, dunque, da tenersi 5 mesi prima delle Elezioni Regionali che, salvo cambiamenti di opinione da parte del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, dovrebbe celebrarsi entro la fine del mese di Ottobre 2025. Una quasi concomitanza di appuntamenti elettorali da far tremare i polsi ma, soprattutto per i principali partiti, si tratterebbe di un metodo per evitare “traffico” di candidature.

