ANTONIO IANNONE (FDI): “QUESTA MATTINA A SALERNO PER RICORDARE LA MORTE DI CARLO FALVELLA”

“Questa mattina a Salerno con i giovani di Fratelli d’Italia per ricordare Carlo Falvella a 52 anni dalla sua tragica morte. Da quando milito e fino a quando militerò questo momento non mancherà mai. Sono felice soprattutto che ci sono giovani che non lo faranno mancare anche quando non ci sarò più.”

Lo scrive il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

La nostra manifestazione non è un atto di nostalgia, non lo è mai stato, ma è un atto di memoria condivisa e soprattutto è un momento per dire ai giovani che sono il sale della politica ma che certe stagioni non devono mai più tornare. Carlo fu carne e sangue della nostra Comunità, altri giovani persero la vita negli anni di piombo ma il loro sacrificio non deve essere dimenticato e deve generare semi come i nostri ragazzi di cui vado fiero. Sono stato uno di loro, continuo ad essere uno di loro, sarò sempre uno di loro. Con Carlo nella mente e nel cuore di padre in figlio.