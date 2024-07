SALERNO. CELANO E COSTABILE (FI): “ILLUMINAZIONE CARENTE, DE LUCA SI ACCORGE ORA DI QUELLO CHE DICIAMO DA MESI”

Il capogruppo di FI in comune e segretario provinciale di Forza Italia Salerno, Roberto Celano, unitamente al vice coordinatore regionale vicario e coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno Pietro Costabile, replicano alle ultime dichiarazioni di De Luca riguardanti l’aggiornamento dell’impianto di illuminazione della città.

“Il Presidente De Luca tenta goffamente di strumentalizzare a proprio futuro vantaggio l’ennesimo evidente fallimento dell’amministrazione da egli stesso retroguidata: stavolta è il caso dell’aggiornamento dei lampioni comunali, da noi fortemente contestato in più occasioni, anche col supporto di video realizzati dal movimento giovanile da cui si evince la totale inadeguatezza della pubblica illuminazione a seguito dell’intervento di efficientemento energetico che avrebbe, invero, dovuto tener conto non solo della necessità di ridurre i costi ma anche del decoro e della sicurezza della città.

Il generale stato di trascuratezza della città in cui versano la stragrande maggioranza delle infrastrutture pubbliche e la città stessa dovrebbero indurre il Governatore, unico responsabile dei disastri finanziari che hanno portato la città ad una condizione di degrado non più tollerabile, ad evitare interventi strumentali per scaricare su altri proprie responsabilità e a comprendere che l’unica soluzione possibile per il bene si Salerno è che si faccia finalmente da parte insieme ai mediocri amministratori da lui scelti e “guidati”. È finito il tempo di prendere in giro gli elettori”.

Sono le parole di Pietro Costabile e Roberto Celano