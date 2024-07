VALLE DELL’IRNO. SINDACI VERSO UN’INTESA TERRITORIALE PER MIGLIORARE I SERVIZI PUBBLICI

I Sindaci dei Comuni della Valle dell’Irno pronti a mettere nero su bianco una intesa territoriale per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici resi ai cittadini. Da Pellezzano a Baronissi, da Fisciano a Mercato San Severino, passando per Siano e Calvanico: nelle prossime settimane il dialogo potrebbe diventare carta scritta, con la redazione di un documento con il quale tutti i primi cittadini assumono l’impegno di coordinare determinate attività – a cominciare dalla gestione della Polizia Locale per finire all’apertura dei cantieri stradali – che possano garantire un miglioramento della qualità del servizio, senza incidere sulle casse degli enti locali. L’occasione per dare il via all’accordo, nei prossimi giorni, potrebbe arrivare dalla assemblea dei comuni che fanno parte del Consorzio Sociale Valle dell’Irno dove, in passato, proprio a causa della difficoltà di dialogo, si sono registrate alcune difficoltà.

