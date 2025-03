IL MINISTRO SALVINI CONFERMA ANDREA ANNUNZIATA ALLA GUIDA DELL’AUTORITA’ PORTUALE

Andrea Annunziata è stato confermato alla guida dell’Autorità portuale del Mar Tirreno Centrale (porti di Napoli, Castellammare di Stabia e Salerno). Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto con il quale Annunziata viene nominato commissario dell’Adsp. Il suo mandato era scaduto lo scorso 2 febbraio. Il decreto di nomina a commissario considera “la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e impedire stati in relazione alla sussistenza di investimenti infrastrutturali, strategici per il Paese”. I porti campani, dichiara Annunziata, “meritano ogni sforzo nel più delicato dei momenti dell’avanzamento dei cantieri che richiedono la massima attenzione per conseguire gli obbiettivi fissati; fino ad oggi abbiamo raggiunto straordinari risultati ma c’è bisogno di ulteriore energia per avviare gli ultimi cantieri. Sono grato al ministro Salvini e continuerò a lavorare con dedizione e caparbietà”.

