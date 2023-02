IL MINISTRO SANGIULIANO NOMINA GHERARDO MARENGHI NEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Un importante riconoscimento per il docente universitario Gherardo Marenghi, indicato dal Ministro della Cultura Sangiuliano come membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici per i prossimi tre anni. Marenghi, da tempo all’interno di Fratelli d’Italia, è stato nominato direttamente dal Ministro Sangiuliano.

“La valorizzazione del patrimonio culturale” sottolinea Gherardo Marenghi ” è la strada ideale per tutelare e promuovere la tradizione della Nazione. In questo senso darò con entusiasmo il mio contributo di idee, sperando di essere all’altezza.”