IL PARTITO DEMOCRATICO DI SALERNO PENSA AD UNA SOLA FESTA PROVINCIALE DELL’UNITA’

Cambiano idea i dirigenti provinciali del Partito Democratico di Salerno: dopo un primo programma provvisorio che prevedeva in alcuni comuni della Provincia le Feste dell’Unità, adesso il Pd salernitano sembra optare per una sola manifestazione provinciale, nella quale far confluire le energie di tutto il territorio. L’idea dovrebbe trasformarsi, già nei prossimi giorni, in una data ufficiale ed in un programma definito per l’organizzazione di quella che potrebbe essere definita la Festa dell’Unità della Provincia di Salerno. In questi giorni il Segretario Provinciale Vincenzo Luciano sta tenendo, all’interno della sede di Via Manzo, una serie di riunioni proprio per decidere il da farsi sulla Festa dell’Unità.

