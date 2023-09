VALENTINO GRANT (LEGA -ID): “CON MARINE LE PEN A PONTIDA NE VEDREMO DELLE BELLE”

Anche l’europarlamentare della Lega Valentino Grant, insieme a tutta la classe dirigente del partito di Matteo Salvini, si prepara a celebrare la festa nazionale di Pontida.

Onorevole Grant, arriva il momento della ripresa delle attività politiche e per la Lega questa fase coincide con la Festa di Pontida.

“Riprendono le attività delle sedi istituzionali come Parlamento europeo, Parlamento italiano, Consiglio regionale e Consigli comunali ma la Lega non è certo andata in vacanza. Con il Ministro Salvini sempre attivo sul versante delle opere e della sicurezza sul lavoro siamo impegnati h24. O con il Ministro Valditara, ad esempio, che il 18 ottobre sarà di nuovo a Caivano ad annunciare la presenza di una ventina di insegnanti in più nelle scuole di primo grado, siamo stati impegnati nell”Agenda Sud’ che riguarda 2000 scuole del Mezzogiorno, con la quale rafforzeremo l’azione didattica. Grazie al Governo abbiamo stanziato 12 milioni di euro per assumere personale ATA, uno per ogni scuola del meridione. Più di 13 milioni di euro per assumere 500 docenti, 20 solo a Caivano, che manderemo in quelle scuole che si trovano in situazioni problematiche e in luoghi difficili come in Puglia o in Calabria. In Consiglio regionale poi, siamo il gruppo con la più alta produttività dell’intera Assemblea e dal primo giorno abbiamo sempre fatto una costante e dura opposizione, senza mai dimenticare di avanzare proposte: PdL sulla chiusura dei campi rom, istituzione dell’Agenzia del lavoro (unica regione in cui manca), mozione per la crisi sui trasporti che, su ns richiesta, verrà calendarizzata a settembre. Il predidente De Luca ci ascolti, la priorità è mettere in campo un ‘Piano per il Lavoro’ che manca dal 2010, siamo la regione coi tassi di disoccupazione più alti d’Europa.”

L’Europa troppo severa con l’Italia, un progetto di destra centro per il futuro dell’Europa: saranno questi i temi della campagna elettorale per le Europee della Lega?

“In Italia abbiamo invertito una rotta tracciata dai governi di sinistra che ha portato troppi tagli e sacrifici al Paese. Con il Governo di centrodestra, dove la Lega è una forza politica protagonista e responsabile, abbiamo invertito la rotta su scuola, come già accennato prima; sicurezza, dove abbiamo messo fine ai tagli da macelleria alle forze dell’ordine. Nella scorsa Legge di bilancio abbiamo previsto 100MLN di euro per 10 anni per lo sblocco delle assunzioni. Finalmente ci sono più uomini e donne delle nostre forze di sicurezza in entrata che in uscita. Più tutele alle forze di Polizia, più videosorveglianza, più presidi di Polizia negli ospedali per tutelare il personale medico e paramedico (189 nuovi presidi), il governo è al lavoro per la riforma ordinamentale della Polizia locale, ferma da 30 anni; lavoro e famiglia riportando la correttezza e la legalità dove i soliti furbetti hanno ‘drogato’ un mercato alimentando precariato e dumping salariale. Se in Europa riusciamo a coniugare questi spunti con un gruppo conservatore ma capace di innovare come abbiamo fatto in Italia, torneremo protagonisti! Intanto a Pontida aspettiamo la cara Marine Le Pen che ha accettato l’invito del segretario Matteo Salvini. Siamo curiosi. Sono sicuro che ne vedremo delle belle. La Lega è un partito che non è impegnato nella lotta per la sopravvivenza ma nella lotta per la libertà e la crescita del Paese!”

A che punto è il partito con la composizione delle liste per le Europee del prossimo giugno?

“Lavoriamo per portare avanti un progetto vincente. Non ci sono esclusioni o candidature a prescindere. Siamo pronti a raccogliere disponibilità e idee per costruire un progetto capace soprattutto di convincere. C’è tanta gente che vuole mettersi in gioco. Le scelte saranno fatte dal segretario nazionale nell’interesse della Lega e dei territori.”

