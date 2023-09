ORDINE COMMERCIALISTI. DOMANI 13 SETTEMBRE IN VISITA IL BRACCIO DI SAN MATTEO

“Con il solenne passaggio della reliquia inizia per la nostra Categoria l’intensa settimana di celebrazioni per il Santo patrono a cui da sempre siamo profondamente legati”, commenta il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno Agostino Soave. “La figura e la parola di San Matteo sono una fonte di ispirazione della nostra professione al servizio della collettività. Con questo spirito, riproponiamo quest’anno l’evento congressuale “Nel solco di San Matteo, il ruolo del commercialista nel Sociale” pensato per rimarcare la centralità della nostra categoria per lo sviluppo socio-economico del territorio. In particolare – prosegue Soave – in questa edizione ci soffermeremo sulla riforma fiscale in atto allo scopo di creare un’opportunità di confronto tra i partecipanti per poter verificare il percorso tecnico-scientifico, oltre che politico, di una riforma necessaria per il Paese e discutere dei presupposti della tutela del contribuente nel contesto della riforma fiscale, al fine di creare una maggiore eguaglianza fiscale, soprattutto a favore delle categorie più deboli da proteggere”.

All’attesa “carezza” della Reliquia del Santo, accompagnata da don Felice Moliterno, Parroco della Cattedrale di Salerno, seguirà dunque l’iniziativa congressuale dedicata a “La riforma fiscale: Aspetti sociali ed economici” in programma mercoledì 20 settembre a partire dalle ore 9:30 presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno e che coinvolgerà professionisti da tutta Italia, delegazioni istituzionali, rappresentanti del Consiglio Nazionale e di diversi altri Ordini Territoriali, economisti e autorità.