IL PD DELLA PROVINCIA DI SALERNO BRINDA CON PIERO DE LUCA PER L’ANNO CHE VERRA’

Dal Vallo di Diano all’Agro, dalla Piana del Sele al Cilento, per finire a Salerno città: una sala gremita, secondo alcuni addirittura piu’ affollata degli anni passati, complice l’avvicinarsi della scadenza elettorale per le Regionali in Campania. Il Partito Democratico della Provincia di Saerno, all’interno della sede provinciale di Via Manzo, brinda con l’onorevole Piero De Luca all’anno che verrà. in un momento delicato per il Pd, almeno in Campania, dando prova di essere al fianco dell’attuale classe dirigente, anche per le battaglie che arriveranno nell’immediato futuro.

E’ questo il messaggio che arriva dal pomeriggio di scambio di auguri all’interno della sede provinciale del Partito Democratico di Salerno, con tantissimi amministratori locali che non hanno voluto perdere l’occasione di brindare insieme, in vista di un anno che si preannuncia ricco di appuntamenti importanti. A cominciare, ovviamente, da quello con le Elezioni Regionali del prossimo autunno.