IL PD IN PIAZZA DA NAPOLI A SALERNO CON DE LUCA PER LE FIRME SU REFERENDUM AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Giornata di mobilitazione, in tutta la Campania, per il Partito Democratico, a caccia delle firme per la richiesta di referendum sulla Legge per l’Autonomia Differenziata. Ai banchetti, organizzati in diversi punti delle città, i dirigenti del Partito Democratico, alcuni consiglieri regionali di maggioranza ed anche il deputato del Pd Piero De Luca.

“Oggi in Campania,” scrive Piero De Luca, ” a Napoli e Salerno, avviamo la raccolta firme sul referendum per bloccare il progetto secessionista dell’Autonomia differenziata. Una riforma iniqua che divide l’Italia. L’obiettivo di questa grande mobilitazione, che da oggi è possibile sostenere anche on line, è difendere il futuro del Mezzogiorno ma anche e soprattutto l’unità nazionale.

Se dovesse produrre effetti in via definitiva l’autonomia differenziata della Lega e della destra, sarà impossibile nei prossimi anni vivere al Sud perché mancheranno risorse per assicurare servizi essenziali adeguati in particolare in sanità, scuola, politiche sociali, trasporto pubblico locale. Si alimenteranno solo le diseguaglianze esistenti. Senza considerare che l’intero Paese si indebolirà fortemente e diventerà meno competitivo.”