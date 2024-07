PELLEZZANO. MARTEDI’ 30 LUGLIO RICONSEGNATA ALLA CITTA’ LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DEL CAPOLUOGO

L’amministrazione comunale di Pellezzano, guidata dal Sindaco Francesco Morra, gioca d’anticipo e oltre un mese prima della riapertura dell’anno scolastico, consegna, alla cittadinanza, ma soprattutto alle famiglie ed ai bambini, il nuovo plesso della scuola Primaria e dell’Infanzia di Pellezzano capoluogo, completamente ristrutturata.

L’appuntamento con la cerimonia di consegna della struttura è in programma per martedi’ 30 a luglio, a partire dalle 19:00, con una breve cerimonia nel corso della quale il Sindaco Francesco Morra illustrerà tutti gli impegni dell’amministrazione comunale per il mondo della scuola del territorio.