IL PD PENSA GIA’ AL DOPO DE LUCA: IL 18 E 19 OTTOBRE A NAPOLI INCONTRO CON ROBERTO FICO

C’è l’europarlamentare del Partito Democratico Sandro Ruotolo dietro l’organizzazione dell’evento che, il prossimo 18 e 19 Ottobre, a Napoli vedrà numerosi esponenti politici di quello che dovrebbe essere il Campo Largo, confrontarsi sui temi delle politiche regionali. A partecipare all’evento numerosi nomi provenienti del Movimento 5 Stelle: tra questi anche l’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico che, insieme all’ex Ministro Sergio Costa, in molti ambienti viene indicato come nome possibile per una candidatura alla Presidenza della Regione per le prossime elezioni di autunno.

Intanto, in casa Pd, il tema del terzo mandato per De Luca continua a fare discutere: nei prossimi giorni, in Consiglio Regionale, dovrebbe vedere la luce il testo della riforma della Legge Elettorale sulla quale, fino ad oggi, il Presidente della Regione non ha espresso alcuna valutazione. La soglia di sbarramento, è chiaro, rappresenta un problema per chi sta pensando ad una corsa civica verso le Regionali, con il coinvolgimento del maggior numero di partiti e di movimenti. Anche piccoli.