BARONISSI IN PIAZZA PER IL CORTEO DELLA PACE CHE CHIUDE LA DUE GIORNI DEL FESTIVAL

E’ stato il Corteo per la Pace, che si è snodato, nel pomeriggio di ieri, lungo le strade del Comune di Baronissi, a chiudere la due giorni organizzata dall’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Anna Petta, per celebrare la festività di San Francesco con un chiaro richiamo ai valori della convivenza pacifica tra i popoli.

Oggi i cittadini di Baronissi si sono uniti in un pomeriggio di impegno e solidarietà per la marcia della pace. Insieme, hanno camminato per le strade della città, portando con sé un messaggio di unità, speranza e non-violenza.