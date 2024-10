NOCERA SUPERIORE. SINDACO E MAGGIORANZA CON IL FIATO SOSPESO PER I RICORSI DEL 9 OTTOBRE

Dal Sindaco Gennaro D’Acunzi alla sua Giunta Comunale, per finire alla maggioranza del Consiglio: c’è una intera classe politica con il fiato sospeso, in attesa, a Nocera Superiore, della decisione dei magistrati del Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, sui diversi ricorsi contro la validità dell’esito delle elezioni comunali della primavera 2024. Al centro di tutte le discussioni, la posizione del candidato Sindaco Gaetano Montalbano, dichiarato ineleggibile ma per il quale l’accertamento della incandidabilità – tra l’altro appurata dalla Commissione Elettorale Mandamentale – potrebbe portare ad una decisione di totale azzeramento delle elezioni, rispedendo gli elettori del Comune di Nocera Superiore al voto per la scelta del Sindaco e del Consiglio Comunale.

