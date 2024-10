PROVINCIA DI SALERNO. GIOIELLA E DELLA MONICA (FDI): “PD IN SILENZIO SULLE DIMISSIONI DI ALFIERI”

“Il Partito Democratico, come sua consuetudine, usa due pesi e due misure quando si tratta di affrontare la questione morale. E, cosi’, se appena qualche mese fa, dinanzi ad una indagine in corso, i vertici del Pd chiedevano le dimissioni del Presidente della Liguria Giovanni Toti, impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni, oggi, gli esponenti politici dello stesso partito, a cominciare dai Consiglieri Provinciali di Salerno eletti nella lista del Partito Democratico, si mettono le mani davanti agli occhi e davanti alla bocca per non pronunciare lo stesso giudizio sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il Presidente della provincia Franco Alfieri.

A Franco Alfieri auguriamo di poter chiarire la propria posizione dinanzi alla Magistratura, ma, allo stesso tempo, non possiamo esimerci dall’evidenziare l’assoluta incoerenza di un partito, quello Democratico, che, oramai, in Provincia di Salerno, adotta comportamenti di pura e semplice convenienza “. E’ quanto dichiarano i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia Aniello Gioiella ed Annalisa Della Monica.