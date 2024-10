LIVIO PETITTO (MODERATI E RIFORMISTI): “TERZO MANDATO, NO AD ESCAMOTAGE PER DE LUCA”

“De Luca sa che non può ambire al terzo mandato, non è previsto dalla legge nazionale, al netto di qualsiasi escamotage voglia trovare”.

Lo ha detto il consigliere regionale Livio Petitto, capogruppo di Moderati e Riformisti in Consiglio regionale, a margine della Commissione speciale aree interne, di cui è Vice Presidente, tenutasi ad Avellino.

“Come forze di opposizione, faremo il possibile per evitare che si facciano ‘pasticci’ in Consiglio Regionale sulla legge elettorale.”, ha aggiunto.

A chi parla di dualismo Martusciello- Cirielli per la candidatura a Governatore, Petitto aggiunge: “Al di là dell’autorevolezza delle candidature campane, sappiamo che la scelta per una regione come la Campania, sarà affrontata dal tavolo nazionale e sicuramente garantirà l’unità della coalizione. L’importante – conclude Petitto – è individuare i programmi e le idee che possano permettere alla Campania di risollevarsi dalle politiche fallimentari di De Luca”.

