ARRESTO ALFIERI, IL PD SALERNO FA QUADRATO: RIUNIONE CON TUTTI I CONSIGLIERI PROVINCIALI

Sul caso Alfieri il Partito Democratico della Provincia di Salerno prova a fare quadrato: è in programma, infatti, per lunedi’ 7 Ottobre una riunione tra i vertici provinciali del Pd ed i consiglieri provinciali di maggioranza, tra cui anche anche l’attuale facente funzioni Giovanni Guzzo. L’incontro servirà a stabilire una linea, politica ed amministrativa, da portare avanti nei prossimi giorni, in attesa di quelle che saranno le evoluzioni della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il Presidente della Provincia di Salerno e Sindaco di Capaccio Franco Alfieri, agli arresti, in carcere, dalla mattinata di giovedi’ scorso.

All’incontro prenderà parte anche il deputato Piero De Luca, insieme al Segretario Provinciale Vincenzo Luciano: con loro i consiglieri provinciali del Partito Democratico.