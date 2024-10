IL PRESIDENTE DE LUCA ANNUNCIA IN CAMPANIA UNA MANIFESTAZIONE PER LA PACE A DICEMBRE

Il governatore campano Vincenzo De Luca ha annunciato l’idea di organizzare una manifestazione per la pace all’inizio di dicembre durante il suo appuntamento settimanale sui social.

Ha ricordato che la Regione Campania è stata l’unica istituzione a promuovere una manifestazione per la pace due anni fa e ora vorrebbe prepararne un’altra, invitando esponenti del popolo palestinese, israeliano, ucraino e russo. L’obiettivo è presentare il volto di un’umanità che non ha dimenticato i valori umani fondamentali e creare un movimento d’opinione per il cessate il fuoco.