FRANCO ALFIERI RESTA IN CARCERE: RIGETTATA ISTANZA AL GIP, ORA SI PUNTA SUL TRIBUNALE DEL RIESAME

Il Presidente della Provincia di Salerno e Sindaco di Capaccio Franco Alfieri resta, almeno per il momento, in carcere, nell’ambito dell’inchiesta per turbativa d’asta e per corruzione che lo vede indagato, insieme ad altre quattro persone. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha, infatti, rigettato l’istanza di scarcerazione, presentata a seguito dell’interrogatorio di garanzia. Adesso i legali di Franco Alfieri, per la revoca degli arresti o per l’attenuazione della misura cautelare, puntano sul ricorso da discutere dinanzi al magistrati del Tribunale del Riesame la cui udienza dovrebbe essere fissata entro la fine del mese di Ottobre.

