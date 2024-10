CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO VINCENZO SERVALLI TAGLIA IL NASTRO DI UNA NUOVA AREA GIOCHI PER BAMBINI

Taglio del nastro del Sindaco Vincenzo Servalli, Consigliere Luca Narbone e Dirigente Ester Senatore, della nuova area giochi realizzata nella piazza Trezza alla frazione Passiano, con la benedizione del parroco don Ciro Giordano.

“In questi anni – afferma il Sindaco Servalli – c’è stato un grande impegno per Passiano, ricordo solo che abbiamo praticamente rifatto la scuola che presentava gravi problemi di staticità, pochi giorni fa inaugurato anche la palestra che è stata ristrutturata ed oggi un’area giochi”.

Una festa stamattina soprattutto per i bambini che hanno vissuto un gioioso prologo alla campanella della scuola.

“Un altro tassello che migliora la qualità della vita ai cittadini – afferma il Consigliere Luca Narbone – ed è una gioia vedere i bambini divertirsi ed avere un luogo attrezzato e sicuro in una bella piazza, che sempre di più diventa un luogo di incontro e socializzazione per le famiglie”.

