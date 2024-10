IL PRESIDENTE DE LUCA REPLICA A GIORGIA MELONI: “GRAZIE PER AVER RILANCIATO ECCELLENZE REGIONALI”

“Formidabile performance dell’on. Meloni in Parlamento: duro attacco a un Presidente di Regione che ha osato, con una comunicazione istituzionale prevista per legge, informare i suoi concittadini della sua azione di governo, facendo parlare i numeri. Ringraziamo per il forte rilancio comunicativo delle eccellenze regionali.

Contiamo su una analoga attenzione anche sulle ulteriori cento eccellenze di cui sarà data puntuale comunicazione.”

Lo scrive il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, a seguito dell’intervento del Presidente del Consiglio in Aula che, replicando all’intervento dell’onorevole Piero De Luca, aveva sottolineato come i soldi spesi dalla Regione per attaccare il governo potessero configurare un danno erariale.