IL PRESIDENTE DE LUCA VOTA NO ALLA SFIDUCIA ED ALZA IL BRACCIO DESTRO: UN SALUTO ROMANO ?

Un saluto romano da chi, proprio, non te lo aspetti: il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in aula oggi per una mozione di sfiducia nei suoi confronti, al momento del voto – che era ovviamente contrario – ha accompagnato il “No” con un gesto del braccio destro alzato, quasi a voler simulare un saluto romano. Un gesto studiato quello di De Luca ? Il Presidente della Regione Campania, d’altronde, da tempo va dicendo che il centro sinistra non esiste piu’, in buona parte per colpa delle politiche del Partito Democratico. Il saluto romano di De Luca, intanto, fa notizia.

Share on: WhatsApp