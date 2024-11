RAFFAELE PISACANE (FDI): “MOZIONE DI SFIDUCIA A DE LUCA PER USCIRE DA EMPASSE ISTITUZIONALE”

“Oggi, per impegni personali inderogabili, non potrò presenziare in aula e ritengo opportuno precisarlo, visto il delicato momento che sta attraversando il consiglio regionale. La mia assenza non deve generare fraintendimenti o interpretazioni ambigue, specialmente alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno acceso il dibattito politico e istituzionale. La mozione di sfiducia, che viene votata proprio oggi, arriva dopo l’approvazione della legge sul terzo mandato, una decisione sostenuta anche dal gruppo del Partito Democratico. Tuttavia, vorrei sottolineare con forza che la nostra battaglia per liberare la Campania dal sistema di potere deluchiano prosegue con determinazione e fermezza. Siamo convinti che la Campania meriti una gestione che metta al primo posto le esigenze dei cittadini e che operi con trasparenza e rispetto per le istituzioni.

Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Raffaele Pisacane.

Ci sono gravi carenze che continuano a colpire il nostro sistema sanitario regionale, con effetti diretti sulla vita quotidiana delle persone. È inaccettabile il ritardo accumulato nella gestione delle liste d’attesa e nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), specialmente nell’area distrettuale.

Anziché concentrarsi su una sanità che risponda realmente alle esigenze dei cittadini, il governo regionale è troppo impegnato in progetti di edilizia sanitaria. Questa attenzione sproporzionata all’infrastruttura, per quanto importante, rischia di distogliere risorse e attenzione dalla sanità di prossimità, quella che davvero può rispondere ai bisogni immediati e quotidiani dei pazienti, i quali, invece, vengono lasciati sempre più soli.

Inoltre, non possiamo limitarci a denunciare le truffe sulla mobilità passiva, un fenomeno che priva i cittadini campani di cure adeguate e che contribuisce ad alimentare una disfunzione del sistema. Per contrastare queste problematiche servono interventi chiari, mirati e incisivi. Fratelli d’Italia intende promuovere tutte le iniziative necessarie per mettere fine a questa situazione e per restituire ai cittadini un sistema sanitario efficace, accessibile e soprattutto rispettoso della dignità delle persone, nel più breve tempo possibile.

Uscire dall’impasse politico-istituzionale che si è venuto a creare in Campania è un’esigenza di tutti. I cittadini ci daranno fiducia.