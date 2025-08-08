IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE OLIVIERO: “INDIGNATO PER VIDEO TIKTOKER”

“In qualità di presidente del Consiglio regionale della Campania, esprimo la mia ferma indignazione per la diffusione, avvenuta sui social, di video che ridicolizzano l’Istituzione che ho l’onore di rappresentare.

Tali contenuti, portati alla mia attenzione da consiglieri e cittadini, ledono la dignità e il prestigio del Consiglio regionale, oltre a minarne la credibilità agli occhi della comunità”. Così il presidente dell’assemblea regionale campana interviene sul video, che circola sui social ,in cui il consigliere regionale Pasquale Di Fenza, esponente di Azione, appare con la tiktoker Rita De Crescenzo, con un altro influencer che sventola il Tricolore e la scritta sovrimpressa “Work in progress”.

“Dopo aver visionato personalmente il materiale in questione, e in virtù dei compiti attribuitimi dall’articolo 36 dello Statuto, ho ritenuto doveroso esprimere profondo biasimo per l’accaduto e richiamare con fermezza l’attenzione sulla necessità che episodi di tale gravità non si ripetano.

La tutela dell’immagine e delle funzioni del Consiglio regionale è un dovere inderogabile, e ogni comportamento lesivo nei confronti dell’Istituzione sarà contrastato con determinazione”, conclude Oliviero.

Share on: WhatsApp