FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “TIKTOKER IN CONSIGLIO REGIONALE ? E’ ENTRATO ANCHE DI PEGGIO”

“Tiktoker in Consiglio regionale?
Mi pare sia entrato anche di peggio. Nelle scorse settimane è entrato in Consiglio regionale ed addirittura premiato un imprenditore indagato per bancarotta e frode fiscale. Facile attaccare Di Fenza. Più difficile attaccare i potentati dell’area torrese stabiese”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

