ANTONIO IANNONE (FDI): “VIDEO DE CRESCENZO? ECCO COSA SARA’ REGIONE CON FICO E DE LUCA”

“’Abbiamo avuto un’anteprima di cosa porterebbe in Regione l’unione di Pd, 5 Stelle e deluchiani. Un concentrato di trash con il vilipendio delle Istituzioni e finanche della bandiera italiana. Grottesco, volgare e deteriore che si saldano in un patto senza vergogna. Schlein, Conte e De Luca dicano se il loro ideologo e’ Rita De Crescenzo, la chiamino come degna madrina del loro matrimonio a tre. Siamo certi che i campani dopo dieci anni di cafonate di De Luca non vogliano regalare una ulteriore umiliazione alla Regione. Fratelli d’Italia ed il centrodestra unica alternativa”.

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

