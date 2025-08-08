IL VIDEO DI RITA DE CRESCENZO CON IL CONSIGLIERE REGIONALE DI AZIONE. IL PARTITO SI DISSOCIA

Si tratta di un’iniziativa esclusivamente personale, estemporanea, incomprensibile e in alcun modo condivisibile”. Lo afferma la dirigenza regionale della Campania di Azione a proposito del video che circola sui social in cui il consigliere regionale Pasquale Di Fenza, esponente di Azione, appare con la tiktoker Rita De Crescenzo, un altro influencer che sventola il Tricolore e la scritta sovrimpressa “Work in progress”.

Azione Campania, si legge in una nota, “prende le distanze da comportamenti che, pur nel rispetto della libertà individuale, non si riconducono a una linea politica fondata sul rispetto delle istituzioni e sulla collegialità delle scelte. La coerenza, la trasparenza e la responsabilità istituzionale sono valori fondanti del nostro impegno. La dirigenza si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, a tutela della comunità politica che rappresenta”

