REGIONALI IN CAMPANIA. L’APPELLO DI AVS AGLI ALLEATI: “SUBITO UN TAVOLO DI CONFRONTO”

Ribadiamo che non c’è più tempo da perdere. Abbiamo la necessità che uno schieramento di centrosinistra, il più ampio e inclusivo possibile, si ritrovi immediatamente per discutere del futuro della nostra regione”.

Lo scrivono in una nota la co-portavoce nazionali di Europa Verde Fiorella Zabatta e i vertici di Avs in Campania, Tonino Scala e Rosario Visone. “Gli esempi da seguire non mancano, quando forze diverse si sono riunite attorno a un programma politico e civico i risultati ci sono stati, come in Umbria, con la vittoria di Stefania Proietti, e nelle Marche, con la coalizione attorno a Matteo Ricci partendo dai contenuti. Enzo Maraio, segretario del Partito Socialista Italiano, ha accolto il nostro appello per l’apertura di un tavolo di coalizione. È il primo segnale che attendevamo: la conferma che è diffusa e sentita la necessità di avviare un percorso comune per offrire un’alternativa credibile al malgoverno della destra in Campania.

È urgente ritrovarsi tutti attorno a un tavolo per definire un programma comune, una visione condivisa per la Campania che metta al centro la giustizia sociale e ambientale, il lavoro di qualità e la sanità pubblica. Le candidature verranno dopo, come naturale conseguenza di un’intesa programmatica solida e partecipata. Lanciamo un appello a tutte le forze progressiste, civiche e politiche della regione: superiamo veti e tatticismi, è il momento della responsabilità e del coraggio. Costruiamo insieme, ora, l’alternativa che i cittadini campani meritano”.

