IL PRESIDENTE DEL SENATO LA RUSSA: “RIFORMA GIUSTIZIA, CI SARA’ IL REFERENDUM”

“Io credo, non c’è dubbio, che sulla Riforma della Giustizia si andrà al referendum e toccherà ai cittadini esprimere la loro opinione. Il mio auspico è che ci sia un dibattito comprensivo, scevro da eccessi. Mi aspetto che il voto sia poi accettato con buona grazia da parte di tutti. La Giustizia sarebbe così più capace di risolvere tutti gli altri problemi che ci sono. Occorre un punto di incontro nel dopo voto dopo che i cittadini hanno espresso un parere sereno”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al convegno dell’Ucpi a Catania

