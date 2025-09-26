A CAVA DE’ TIRRENI IL DERBY DI CANDIDATI: SERVALLI, SENATORE, CIRIELLI JR E GAROFALO

Si prospetta un vero e proprio derby tra i candidati al Consiglio Regionale per il Comune di Cava de’ Tirreni, uno dei centro piu’ importanti della Provincia di Salerno, dove si annuncia una battaglia all’ultimo voto, in ogni singola frazione, tra i diversi nomi in campo. Ci sarà buona parte della Giunta Comunale di Servalli: il Sindaco non ha ancora sciolto la riserva ma, nel frattempo, circola, con insistenza, il nome dell’assessora Garofalo, da sempre vicina al mondo socialista. E’ in campo, sempre nella maggioranza, con la lista del Partito Democratico l’attuale Vice Sindaco Nunzio Senatore, già in corsa, nel 2022, sempre con il Pd, per le elezioni politiche. Dal centro destra, infine, arriva la candidatura di Italo Ciriello, figlio del Vice Ministro Edmondo, oggi consigliere comunale di opposizione al Comune di Cava’ dei Tirreni.

Share on: WhatsApp